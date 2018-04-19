Постпред США при ООН призывает к борьбе против применения химоружия в мире

Случаи применения химоружия в сирийском городе Дума и в британском Солсбери показывают, насколько данное оружие опасно, заявила в среду постпред США при ООН Никки Хейли.

"Атаки в Думе и Солсбери это два последних, на данный момент, случая применения химоружия в мире. Это напоминание о том, что речь идет об оружии террора", - сказала она на заседании СБ ООН.

Н.Хейли выразила надежду на то, что другие члены СБ ООН "вместе с нами ясно осудят применение российского нервно-паралитического вещества на территории другого члена СБ ООН".

Она напомнила, что США согласны с выводами Лондона о том, что за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия. "И это, вне зависимости от того, идет ли речь о целенаправленном нападении или же об утраченном контроле над опасным веществом. При этом последний вариант, возможно, потенциально даже опаснее", - добавила постпред.

"Если мы не остановим это сейчас, то будет больше смертей", - считает Н.Хейли.