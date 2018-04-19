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Канада поддерживает Израиль на международной арене

Джастин Трюдо
03:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Канады пообещал не допустить дипломатической изоляции Израиля.

Канада гордится своей поддержкой Израиля и не позволит изолировать его на международной арене.

Об этом по случаю Дня независимости Израиля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада гордится поддержкой Израиля. Мы и впредь будем противостоять усилиям по международной изоляции Израиля и работать над расширением торговых и безопасности отношений между нашими государствами", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада также всегда будет выступать против всех форм антисемитизма и ненависти, "где бы они не возникали".

"В этот важный день в истории родины еврейского народа, Канада подтверждает свое обязательство работать над достижением прочного мира для всех жителей региона", - подчеркнул премьер-министр Канады.

Отметим, что Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года, однако из-за разногласий между еврейским и грегорианским календарем, празднование Дня независимости постоянно меняется и в этом году приходится на 18-19 апреля.

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Новости мира, День независимости Израиля, Джастин Трюдо, Израиль, Канада.
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