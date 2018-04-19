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Германия недовольна новыми санкциями США против РФ

Флаг Германии
04:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: ФРГ будет просить США освободить компании от антироссийских санкций.

Германия хочет, чтобы администрация президента США Дональда Трампа освободили немецкие компании от необходимости придерживаться новых жестких санкций против России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию немецких чиновников.

По данным издания, на этой неделе во время визита в Вашингтон министр финансов Германии будет продвигать решение о специальный подход к немецких компаний, а канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом позже в этом месяце.

"Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, пов'язаними с подсанкционными людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что новые штрафные меры могут потенциально обойтись промышленности Германии в сотни миллионов евро и поставить под угрозу совместные усилия, направленные на препятствование банкам финансировать новые проекты в России", - пишет издание.

Напомним: 6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

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Новости мира, Германия, Дональд Трамп, Санкции против РФ, США.
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