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Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы

Мигель Диас-Канель
17:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Главой Государственного совета Кубы избрали Мигеля Диаса-Канеля, Рауль Кастро сохранил за собой пост главы Коммунистической партии.

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой Государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя органа. Об этом сообщает Reuters. Мигель Диас-Канель стал первым с 1959 года лицом во главе Кубы, которое не носит фамилии Кастро.

С момента избавления от американского протектората, Кубу возглавлял Фидель Кастро. После того, как он серьезно заболел в 2006 году, исполняющим обязанности председателя Государственного совета и правительства стал его младший брат Рауль. В 2008 году Рауль Кастро был официально утвержден главой государства. Ожидается, что он останется во главе Коммунистической партии страны после того, как оставит пост председателя Государственного совета и правительства. Ранее сообщалось, что старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, совершил самоубийство на Кубе.

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Все по теме:

Новости мира, Государственный совет, Куба, Мигель Диас-Канель, Национальная Ассамблея, Рауль Кастро.
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