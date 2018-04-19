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В Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел одним рейсом с премьером

Катрин Якобсдоуттир
17:23 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: На юге Исландии заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы и покинул страну самолетом, на котором также летела премьер-министр Катрин Якобсдоуттир.

Утром 17 апреля заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы Сон на юге Исландии, после чего он покинул страну, вылетев из Рейкьявика в Стокгольм. Как сообщает Reuters со ссылкой на исландскую телекомпанию RUV, среди пассажиров того же рейса Icelandair была премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир, которая летела на встречу с премьер-министром Индии.

Пока не понятно, каким образом Стеффансону удалось попасть на борт самолета. Предполагается, что он прошел регистрацию под чужим именем. Поскольку Исландия подписала Шенгенское соглашение, пассажирам рейсов в другие страны ЕС не нужно проходить пограничный контроль. Он находился под стражей с февраля по подозрению в краже около 600 компьютеров, которые использовались для майнинга биткойнов. Тогда было похищено оборудования на общую сумму $2 миллиона. Это самое крупное ограбление в истории Исландии. Всего по этому делу арестовали 11 человек.

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Как пишет Bloomberg, Стеффансон содержался в слабо охраняемой тюрьме Сон на юге Исландии, в 95 км от аэропорта Рейкьявика. Эта тюрьма не огорожена забором, заключенные могут свободно пользоваться телефоном и интернетом. Власти Исландии уже выдали международный ордер на арест Стеффансона и предупредили другие европейские страны о его побеге. Поймать беглеца пока не получилось.

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Новости мира, Исландия, Катрин Якобсдоуттир, Побег заключенного из тюрьмы, Премьер-министр Исландии, Рейс, Самолет, Синдри Тор Стеффансон.
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