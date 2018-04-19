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СМИ: Кастро сложит полномочия в 2021
20:48 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: В 2021 году состоится съезд Компартии Кубы, на котором ее лидер Рауль Кастро намерен уйти в отставку.
Рауль Кастро заявил, что он намерен покинуть пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы в 2021 году, когда пройдет партийный съезд, сообщают западные СМИ.
"Я продолжу работать в должности первого секретаря в свой второй и последний срок, который истекает в 2021 году", - сказал он. Р.Кастро ожидает, что его преемником станет новоизбранный глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. "После этого я стану просто еще одним солдатом, защищающим революцию", - добавил он.
Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали в четверг М.Диаса-Канеля руководителем страны. За его кандидатуру проголосовали 99,83% депутатов или 603 из 604 присутствующих депутатов.
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