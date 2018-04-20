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Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести посольства в Иерусалим

Беньямин Нетаньяху
01:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Израильский премьер призвал страны мира следовать примеру США и Гватемалы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "по меньшей мере полдюжины стран" рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим после решения США.

"Я рад сообщить, что по меньшей мере полдюжины стран в настоящее время серьезно относятся к вопросу о переносе своих посольств в Иерусалим", - сказал он, передает Новое время со ссылкой на Reuters.

Нетаньяху также поблагодарил Гватемалу, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, которые готовы принять такое решение.

Первые десять посольств, которые переедут в Иерусалим, получат "льготное лечение", добавил он, не пояснив детали.

Посольство США намерено переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

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Новости мира, Беньямин Нетаньяху, Гватемала, Иерусалим, Израиль, Посольство.
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