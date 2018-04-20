США обвинили Россию и Сирию в "зачистке" места химатаки в Думе

Сирийский режим вместе с представителями России всячески блокируют согласованный доступ инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) к месту проведения химатаки в районе города Дума с целью ликвидации следов применения химоружия.

Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Мы можем подтвердить, что команда ОЗХЗ до сих пор не может добраться до города Дума в Сирии", - подчеркнула официальный представитель ведомства.

Она подчеркнула, что прошло уже 12 дней после того, как в районе, где проживают гражданские, была проведена химическая атака.

"Мы имеем достоверную информацию, которая указывает на то, что российские чиновники работают с сирийским режимом, чтобы заблокировать и затянуть доступ этих инспекторов (ОЗХЗ – ред.) в город Дума", - заявила спикер Госдепа.

Она отметила, что речь идет о возможных усилиях россиян для того, чтобы провести расследование по собственному сценарию.

"Представители России при поддержке сирийского режима, как мы считаем, осуществляют дегазацию на месте проведения атаки и зачищают его от улик, доказывающих применение химического оружия", - подчеркнула Науерт.

Представитель Госдепартамента США также обратила внимание на то, что правительство Сирии и представители РФ пытаются давить на людей для того, чтобы они изменили свои показания "о том, что действительно произошло той ночью".

Науерт также подтвердила, что ее заявление основано на "достоверной информации и данных разведки".