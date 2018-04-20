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Канада и Британия договорились быстро заключить соглашение после Brexit

Тереза Мэй и Джастин Трюдо
07:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Тереза Мэй и Джастин Трюдо провели встречу, на которой обсудили отношения двух стран после Brexit.

Канада и Великобритания смогут оперативно заключить новое торговое соглашение после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров двух стран Терезы Мэй и Джастина Трюдо, сообщает пресс-служба британского премьера.

"Премьер-министр Трюдо выразил убеждение, что после Brexit правительства Великобритании и Канады смогут быстро двигаться к новому торговому соглашению, особо выгодного обеим странам", - сказал представитель офиса британского премьера.

Он добавил, что главы правительств согласились "и впредь стоять плечом к плечу в отстаивании международных норм и правил, которые поддерживают нашу безопасность".

"Они признали, что решение США, Великобритании и Франции лишить режим Асада возможности осуществлять химические атаки было правильным и необходимым для сохранения глобального запрета на использование химического оружия", - заверили на Даунинг-стрит.

В свою очередь Мэй поблагодарила Трюдо за "мощную поддержку Канадой Великобритании после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери".

Джастин Трюдо сейчас находится с официальным визитом в Великобритании.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Джастин Трюдо, ЕС, Канада, Тереза Мэй.
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