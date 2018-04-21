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Венесуэла хочет помириться с Панамой

Николас Мадуро
11:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Ради урегулирования конфликта с Панамой президент Венесуэлы Мадуро готов даже пойти на уступки, при условии уважения к суверенитету Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов преодолеть возникшие разногласия с правительством Панамы. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту города Майкетия, передает телеканал Globovision.

"Я готов к решению всего должен быть решен. Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить”, — сказал Н. Мадуро. Он отметил, что Каракас пойдет на эти шаги, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения на благо венесуэльцев и панамцев. При этом он подчеркнул, что Венесуэла "требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитета".

Панамские власти в конце марта внесли Н. Мадуро и еще более 50 чиновников из Венесуэлы в список людей, которые "с высокой долей вероятности" могут быть причастны к отмыванию денег и финансирования терроризма, передавал Reuters.

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Все по теме:

Новости мира, Венесуэла, Каракас, Конфликт, Николас Мадуро, Панама.
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