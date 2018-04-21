Венесуэла хочет помириться с Панамой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов преодолеть возникшие разногласия с правительством Панамы. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном аэропорту города Майкетия, передает телеканал Globovision.

"Я готов к решению всего должен быть решен. Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить”, — сказал Н. Мадуро. Он отметил, что Каракас пойдет на эти шаги, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения на благо венесуэльцев и панамцев. При этом он подчеркнул, что Венесуэла "требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитета".

Панамские власти в конце марта внесли Н. Мадуро и еще более 50 чиновников из Венесуэлы в список людей, которые "с высокой долей вероятности" могут быть причастны к отмыванию денег и финансирования терроризма, передавал Reuters.