Наглая выходка: из парламента Нигерии публично украли жезл (Видео)

Наглая выходка произошла прямо во время заседания парламента. Церемониальный жезл для принятия решения на глазах у депутатов украли трое мужчин. Группа неизвестных в Нигерии прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения. Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и сбежали с ним. Все произошло приблизительно за две минуты. В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву. Подозревают, что организатором акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.