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Школьник на спектакле в Иваново ранил себя кинжалом

Скорая помощь
14:24 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Школьник в роли Отелло ранил себя настоящим кинжалом на спектакле в Иваново.

В Иваново возбудили уголовное дело по факту получения подростком ножевого ранения во время исполнения роли в школьном спектакле, сообщает пресс-служба следственного управления СКР России по региону в субботу.

По данным следствия, 23 апреля 2018 года во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом.

"Этот кинжал не был бутафорским. Педагог принесла его из дома и предложила использовать в качестве реквизита", - отмечает пресс-служба.

Школьник был госпитализирован и получил необходимую медпомощь.

Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет.

Дело возбуждено в отношении учительницы о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (ч.2 ст.118 УК РФ).

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Новости мира, Иваново, Ножевое ранение, Ранение, Россия, Школа, Школьник, Школьный спектакль.
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