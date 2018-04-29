Нападение боевиков в Мали: погибло свыше 40 мирных жителей

В Мали в результате нападений боевиков за два дня погибли более 40 человек мирных людей.

Об этом сообщает AFP, передает Hromadske.

В результате нападения исламистов на северо-восточной границе Мали с Нигером погибли около 30 гражданских лиц, среди которых дети и женщины, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что за день до нападения 28 апреля боевик на мотоцикле убил 12 человек возле города Андерамбукане.

Следовательно, по данным AFP, в течение двух дней погибло 43 человека, все они были гражданскими лицами, которые проживали в одной общине — в поселениях Аклаз и Авакасса.

Гибель людей в субботу, 28 апреля, подтвердил Reuters губернатор региона Менака, где были совершены нападения. Однако, по его информации, среди погибших не было женщин и детей.

Отмечается, что большинство населения там составляют представители кочевного народа туареги.

В Мали с 2013 года действует многопрофильная миссия ООН по стабилизации в стране. Значительная часть территории страны до сих пор остается не под правительственным контролем, нападения боевиков в Мали происходят регулярно, в частности и на миротворческие силы ООН.