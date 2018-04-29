Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Власти Австралии выделят $500 млн на защиту Большого барьерного рифа

Большой барьерный риф
07:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: За последние 30 лет риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения.

Власти Австралии выделят $500 млн на защиту Большого барьерного рифа от последствий изменения климата.

Об этом пишет The Sydney Morning Herald. По данным издания, в частности, средства выделены на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды. А также на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами Терновый венец, поедающими кораллы.

Как отмечается, Большой барьерный риф приносит Австралии $6,4 млрд ежегодно. При этом за последние 30 лет риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения.

Ранее сообщалось, что в популяции зеленых черепах, обитающей в северной части Большого барьерного рифа, почти не осталось молодых самцов из-за климатических условий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австралия, Большой Барьерный риф, Климат, мир, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

На юге Тихого океана началось масштабное извержение вулкана Число жертв протестов в Никарагуа возросло Меркель отправилась с визитом в Вашингтон

Последние новости

Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0