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Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном

Флаг Ирана
18:55 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили, что считают ядерное соглашение по иранской ядерной программе лучшим инструментом, сдерживающим создание Ираном ядерного оружия.

"Они единодушно выступили за то, чтобы США оставались в соглашении по ядерной программе Ирана", - говорится в распространенном в Берлине заявлении офиса канцлера.

В то же время в нем указывается, что лидеры трех стран "подтвердили свою готовность в широком формате вместе с другими сторонами выработать дополнительное соглашение" к существующему, в том числе за счет включения в него вопросов иранских баллистических ракет, с упоминанием дестабилизирующих действий Тегерана в регионе.

Как говорится в заявлении офиса британского премьера, "они обязались продолжить работу в тесном контакте с США над тем, как решить проблему вызовов со стороны Ирана, включая вопросы, которые могут войти в новое соглашение".

Заявления были распространены по итогам телефонных переговоров руководителей трех стран.

Советник американского президента по вопросам безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о выходе из соглашения.

"Он еще не принял решение по поводу ядерной следки, то есть, оставаться в ней, или выходить", - сказал он.

В минувшую пятницу государственный секретарь Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, примет решение о выходе Вашингтона из этой сделки, если недостатки соглашения по иранской ядерной программе не будут исправлены.

Президент США до 12 мая должен принять решение о том, поддержат ли США соглашение, подписанное при президенте Бараке Обаме, или выйдут из него.

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Новости мира, Британия, Германия, Иран, Франция, Ядерное соглашение.
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