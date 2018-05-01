Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Новости: В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
Новости: Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Новости: Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году
X

Ливни в Кении: погибли 100 людей

Кения
08:19 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: В Кении погибли более 100 людей из-за ливней, также около 200 тыс. людей покинули свои дома.

В Кении по меньшей мере 100 людей погибли из-за ливней, которые продолжались весь апрель.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы настоятельно призываем национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было предпринять целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям", - заявил генеральный секретарь "Красного креста" в Кении Аббас Гуллет.

Около 200 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и ливней.

"Вспышки болезней, передающихся через воду, являются еще одной проблемой для Кении", - добавил Гуллет.

Наводнения перекрыли основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы.

Военные и полиция выпустили вертолеты для спасательных миссий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Кения, Ливни, Наводнение, Наводнение в Кении.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Нападение боевиков в Мали: погибло свыше 40 мирных жителей Умер бывший президент Гватемалы Арсу Переполненный пассажирами автомобиль в Индии протаранил грузовик

Последние новости

"Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем" Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию На Харьковщине в детскую беседку бросили коктейль Молотова
Сегодня читают
01 В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
02 Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)
03 Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin
04 Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
05 Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление
Новости сегодня
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
13:40 Как живет богатая молодежь Саудовской Аравии (Фото)
13:31 Формула-1 зарегистрировала торговую марку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0