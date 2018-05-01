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Индонезия готова организовать саммит США-КНДР

Джоко Видодо
14:49 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: С предложением провести переговоры лидеров США и КНДР в Джакарте выступил президент Индонезии Джоко Видодо.

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил провести саммит США - КНДР при участии их лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Джакарте.

Об этом он заявил после встречи с послами КНДР и Республики Корея в Индонезии, сообщает The Straits Times.

"Если у лидеров КНДР Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа есть план встречи, то мы готовы принять их у себя. Мы готовы к проведению встречи", - заявил он на пресс-конференции после встречи с послами.

По его словам, Индонезия полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что могут быть достигнуты определенные договоренности, которые благоприятно скажутся на мирном процессе в регионе и в мире в целом”, — подчеркнул Видодо.

Ранее президент США Дональд Трамп официально назвал по крайней мере два варианта, которые рассматриваются как места проведения запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, включая Сингапур и Демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

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Новости мира, Джакарта, Джоко Видодо, Дональд Трамп, Индонезия, Ким Чен Ын, США-КНДР.
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