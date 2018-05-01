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Марокко расторгает дипломатические отношения с Ираном

Флаг Марокко
20:03 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: velvet-curious.livejournal.com

Новости мира: Марокко закроет свое посольство в Тегеране и выдворит иранского посла.

В Марокко объявили о расторжении дипломатических отношений с Ираном.

Об этом во вторник, 1 мая, заявил министр иностранных дел Марокко Насер Бурита, сообщает DW.

"Причиной расторжения дипломатических отношений с Ираном министр назвал поддержку, которую Тегеран якобы предоставляет Фронту Полисарио - националистической организации, которая борется за независимость Западной Сахары от Марокко", - говорится в сообщении.

Поддержку Полисарио предоставляет также группировка "Хезболла", которая, по словам Буриты, тренирует бойцов фронта.

Отмечается, что Марокко взяла под свой контроль большую часть территории Западной Сахары после того, как Испания в 1975 году ушла из этой своей бывшей колонии. Фронт Полисарио, однако, начал партизанскую войну против Марокко за независимость Западной Сахары, которая продолжалась вплоть до перемирия, которое было заключено в 1991 году при посредничестве ООН.

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Все по теме:

Новости мира, Дипломатические отношения, Иран, Марокко, Насер Бурита.
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