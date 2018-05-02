Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Атака смертников в Нигерии: По меньшей мере 24 человека погибло

Место происшествия
00:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: По словам очевидца, один взрыв прогремел в мечети, второй - на рынке Гвончо.

В нигерийском городе Муби прогремело два взрыва, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"По меньшей мере 24 погибших в результате взрывов смертников на севере Нигерии", - говорится в сообщении.

По информации News Agency of Nigeria, глава местного муниципального правительства Альхаджи Муса Белло рассказал, что взрывы произошли около 1:30 по местному времени (15:30 по киевскому).

"Все, что я могу вам рассказать, это то, что я нахожусь на пути к месту происшествия, чтобы помочь в эвакуации пострадавших", - сказал он.

Детали инцидента выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Атака смертников, Муби, Нигерия, Терракт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Ливни в Кении: погибли 100 людей Лидер КНДР готов встретиться с премьером Японии Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном

Последние новости

Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе Беспорядки во Франции: 200 человек задержано Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны"
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
04:05 Уморительные картинки для хорошего настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0