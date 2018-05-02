Атака смертников в Нигерии: По меньшей мере 24 человека погибло

В нигерийском городе Муби прогремело два взрыва, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"По меньшей мере 24 погибших в результате взрывов смертников на севере Нигерии", - говорится в сообщении.

По информации News Agency of Nigeria, глава местного муниципального правительства Альхаджи Муса Белло рассказал, что взрывы произошли около 1:30 по местному времени (15:30 по киевскому).

"Все, что я могу вам рассказать, это то, что я нахожусь на пути к месту происшествия, чтобы помочь в эвакуации пострадавших", - сказал он.

Детали инцидента выясняются.