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Атака смертников в Нигерии: По меньшей мере 24 человека погибло
Новости мира: По словам очевидца, один взрыв прогремел в мечети, второй - на рынке Гвончо.
В нигерийском городе Муби прогремело два взрыва, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека.
Об этом сообщает AFP в Twitter.
"По меньшей мере 24 погибших в результате взрывов смертников на севере Нигерии", - говорится в сообщении.
По информации News Agency of Nigeria, глава местного муниципального правительства Альхаджи Муса Белло рассказал, что взрывы произошли около 1:30 по местному времени (15:30 по киевскому).
"Все, что я могу вам рассказать, это то, что я нахожусь на пути к месту происшествия, чтобы помочь в эвакуации пострадавших", - сказал он.
Детали инцидента выясняются.
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