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Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
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Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек

Горящий небоскреб в Сан-Паулу
05:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого упал высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, передает Globo.

"На основании реестра проживающих в здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", - сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

Здание загорелось в ночь на вторник и позже рухнуло. Огонь перекинулся на близлежащую многоэтажку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию.

Очевидица сняла момент обрушения с соседнего небоскрёба.

 

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между супругами, которые готовили пищу на огне и использовали спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужчину, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным удалось спастись - они сняли горящую одежду и выбежали из здания.

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Новости мира, Бразилия, Небоскреб, Пожар, Сан-Паулу.
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