Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого упал высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, передает Globo.

"На основании реестра проживающих в здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", - сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

Здание загорелось в ночь на вторник и позже рухнуло. Огонь перекинулся на близлежащую многоэтажку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию.

Очевидица сняла момент обрушения с соседнего небоскрёба.

В бразильском Сан-Паулу после сильного пожара обрушилась высотка, внутри которой были люди. Очевидица сняла момент обрушения с соседнего небоскрёба.https://t.co/6RDrhk598u pic.twitter.com/dRHamysYVn — TJ (@tjournal) 1 мая 2018 г.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между супругами, которые готовили пищу на огне и использовали спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужчину, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным удалось спастись - они сняли горящую одежду и выбежали из здания.