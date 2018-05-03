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ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи

Антониу Гутерриш
02:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности Организации поддержать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе, обеспечить наблюдение за прекращением ядерной программы КНДР.

Сотрудничество, в том числе, может включать наблюдение за процессом закрытия ядерного полигона на севере Корейского полуострова и превращения территории, разделяющей две Кореи, в "зону мира.

Об этом глава ООН проинформировал в среду, сообщает Центр новостей ООН.

В канцелярии Генерального секретаря накануне вечером подтвердили информацию о телефонном разговоре Антониу Гутерриша с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Сообщается, что южнокорейский лидер попросил у ООН помощи в вопросах именно такого сотрудничества. Генсек ООН со своей стороны заверил в полной поддержке ООН этих инициатив.

Как сообщалось, 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей, которые подписали Панмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Они договорились о целом ряде совместных мер, в том числе о переговорах, призванных официально положить конец Корейской войне, которая началась в июне 1950 года.

С 2006 года в нарушение резолюций СБ ООН Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, а также многочисленные запуски баллистических ракет. С апреля 2009 года власти КНДР не пускают инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Наблюдение ведется исключительно при помощи спутников.

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Новости мира, Антониу Гутерриш, КНДР, ООН, Северная Корея.
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