ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи

Сотрудничество, в том числе, может включать наблюдение за процессом закрытия ядерного полигона на севере Корейского полуострова и превращения территории, разделяющей две Кореи, в "зону мира.

Об этом глава ООН проинформировал в среду, сообщает Центр новостей ООН.

В канцелярии Генерального секретаря накануне вечером подтвердили информацию о телефонном разговоре Антониу Гутерриша с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Сообщается, что южнокорейский лидер попросил у ООН помощи в вопросах именно такого сотрудничества. Генсек ООН со своей стороны заверил в полной поддержке ООН этих инициатив.

Как сообщалось, 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей, которые подписали Панмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Они договорились о целом ряде совместных мер, в том числе о переговорах, призванных официально положить конец Корейской войне, которая началась в июне 1950 года.

С 2006 года в нарушение резолюций СБ ООН Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, а также многочисленные запуски баллистических ракет. С апреля 2009 года власти КНДР не пускают инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Наблюдение ведется исключительно при помощи спутников.