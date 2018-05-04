В Канаде осудили преследования журналистов в мире

Канада решительно осуждает любые попытки запугивания или других преследований журналистов.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем обращении в четверг, 3 мая, по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Во многих местах представители медиа сталкиваются с постоянными и неприемлемыми угрозами. Цифры не врут: в прошлом году 75 журналистов были убиты, 81 – посажен в тюрьму, один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Эти приступы ослабляют демократию, делают тише голоса угнетенных и подрывают общественное доверие. Мы решительно осуждаем любого, кто любым образом запугивает преследует журналистов, которые отстаивают правду", – сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что "без свободной и независимой прессы мы все потеряем".

Напомним, Всемирный день свободы прессы отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобрен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

3 мая 1991 года в столице Намибии представители независимой прессы стран Африки приняли "Виндхукскую декларацию", в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная, плюралистичная и независимая пресса.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем прессы.