Трюдо отметил роль СМИ в развитии демократических обществ

Канада будет защищать права журналистов и будет выступать против любых попыток цензурировать медиа.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Канада всегда будет защищать журналистские свободы и будет выступать против насилия, цензуры и неправомерных арестов, которые используются для принуждения журналистов к молчанию", - сказал Трюдо.

Он отметил большую роль СМИ в развитии свободных демократических обществ.

"От мировых вещателей, которые доносят до нас международные новости, до местных газет, которые придают нам силу изменять наши общины, - мы знаем, что свобода прессы помогает создать более сильные и здоровые общества", - отметил премьер-министр Канады.

Напомним, Всемирный день свободы прессы отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день 1991 года в столице Намибии представители независимой прессы стран Африки приняли "Виндхукскую декларацию", в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная, плюралистичная и независимая пресса.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем прессы.