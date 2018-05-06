В Нигерии вооруженные нападавшие убили в селе более 50 человек

Есть предположение, что нападавшие принадлежат к банде угонщиков скота, сообщает ВВС.

"Среди погибших в поселке Гваска, в районе Бирнин Гвари в штате Кадуна, были дети в возрасте до 10 лет... По словам очевидцев, нападавшие окружили Гваска в субботу днем", - идет речь в сообщении.

Как рассказали жители села, которым удалось спастись, нападавшие поджигали дома и стреляли, в результате чего началась паника, люди убегали - многие из них бежали в направлении боевиков.

Жители поселка требуют от президента страны Мухаммада Бухари срочного разворачивания большего количества полицейских и военных для защиты населенных пунктов, в частности поселка Гваска.

Как сообщалось, в начале мая в нигерийском городе Муби в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 24 человека.