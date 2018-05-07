Возле берегов Ливии "выловили" почти сотню нелегальных мигрантов

Береговая охрана Ливии спасла в воскресенье в Средиземном море почти 100 человек, которые пытались на резиновой лодке незаконно добраться из Африки в Европу.

Об этом сообщила газета Al Youm Al Sabia, ссылаясь на заявление официального представителя подразделений ливийской береговой охраны полковника Айюб Касема.

По его словам, "97 незаконных мигрантов, которые отправились из Ливии на резиновом плавсредстве в море, были спасены в прибрежных водах недалеко от района Джанзур". Среди оказавшихся в лодке были также 29 граждан Египта и два тунисца. Среди спасенных ливийскими моряками есть четыре женщины.

Полковник Касем добавил, что все незаконные мигранты были доставлены на военную базу ВМС Ливии близ Триполи, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В настоящее время спасенные в море вблизи Джанзур переданы в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.

Напомним, после закрытия "балканского маршрута" в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции "София", призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся около 700 тыс. мигрантов.