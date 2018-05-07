Чемпионат мира по хоккею 2018

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии
Новости: В Меджлисе назвали реальную явку на "выборы" в оккупированном Крыму
В Меджлисе назвали реальную явку на "выборы" в оккупированном Крыму
Новости: "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
Новости: КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты"
X

Возле берегов Ливии "выловили" почти сотню нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты
02:51 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Все незаконные мигранты были доставлены на военную базу ВМС Ливии близ Триполи.

Береговая охрана Ливии спасла в воскресенье в Средиземном море почти 100 человек, которые пытались на резиновой лодке незаконно добраться из Африки в Европу.

Об этом сообщила газета Al Youm Al Sabia, ссылаясь на заявление официального представителя подразделений ливийской береговой охраны полковника Айюб Касема.

По его словам, "97 незаконных мигрантов, которые отправились из Ливии на резиновом плавсредстве в море, были спасены в прибрежных водах недалеко от района Джанзур". Среди оказавшихся в лодке были также 29 граждан Египта и два тунисца. Среди спасенных ливийскими моряками есть четыре женщины.

Полковник Касем добавил, что все незаконные мигранты были доставлены на военную базу ВМС Ливии близ Триполи, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В настоящее время спасенные в море вблизи Джанзур переданы в распоряжение специальной службы по борьбе с незаконной миграцией.

Напомним, после закрытия "балканского маршрута" в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции "София", призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся около 700 тыс. мигрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Африка, Джанзур, Европа, Ливия, Нелегальные мигранты, Средиземное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море В Китае надеются на успех переговоров КНДР и США ООН предложила помощь в процессе денуклеаризации Северной Кореи

Последние новости

Грымчак: Жители оккупированного Донбасса испытывают нехватку еды. Викки Дуган: одна из самых сексуальных женщин 1950-х годов (Фото) Ученые установили новую опасность пива для здоровья человека
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
03 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Новости сегодня
03:32 Китай спустил на воду один из самых больших боевых кораблей в своей истории
03:23 Торрес может стать одноклубником Швайнштайгера
03:05 Археологи выяснили, что носила кавказская знать бронзовой эпохи
02:40 Как изменились дети голливудских знаменитостей (Фото)
02:21 Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма
Добавить комментарий
0