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Объявлены результаты выборов в Ливане

Выборы в Ливане
09:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: На парламентских выборах в Ливане побеждает шиитская партия "Хезболла", опередив партию "Движение будущего".

На состоявшихся в воскресенье, 6 мая, парламентских выборах в Ливане побеждает шиитская партия "Хезболла", которая в США и некоторых других странах считается террористической организацией.

Как сообщает Deutsche Welle, согласно предварительным результатам голосования, на которые ссылаются местные политики и СМИ, она получила 67 из 128 мест в парламенте.

В Ливане впервые за 9 лет выбирают парламент

Партия "Движение будущего" премьер-министра Саада Харири, который ранее имел большинство мандатов, также прошел в парламент, став при этом самой значительной политической силой среди ливанских мусульман-суннитов. Поскольку премьер-министром в Ливане по традиционной системе разделения власти должен быть суннит, то Харири имеет большие шансы вновь возглавить правительство. Явка на выборах, в которых имели право принять участие 3,6 млн граждан, составила 49,2 процента.

Как сообщалось, вчерашние парламентские выборы в Ливане были первыми за последние 9 лет. До этого действующий парламент трижды самостоятельно продлевал свой срок работы. Выборы проводились по новой пропорциональной системе, в соответствии с которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально количеству голосов, отданных за соответствующие списки.

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Новости мира, Выборы в Ливане, Ливан, США, Хезболла, Шиитская партия.
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