В Нигерии освободили более тысячи заложников Боко Харам

Военные Нигерии, Камеруна, Угара и Нигера провели операцию по освобождению более тысячи заложников радикальной исламистской организации "Боко Харам".

Об этом сообщает Newsweek.

"Бойцы 22 отрядов провели операцию при поддержке Многонациональной объединенной оперативной группы, в которую входят Нигерия, Камерун, Чад и Нигер, чтобы спасти заложников в селах Маламкари, Амчака, Валаса и Гора, расположенные в районе Бама на северо-востоке штата Борн, где как известно, активно действует "Боко Харам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заложников преимущественно женщины, дети, а также молодые люди, которые были вынуждены стать боевиками "Боко Харам".

Как известно, "Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, которая действует на северо-востоке Нигерии, севере Камеруна и Нигера. Организация основана в 2002 году Мохаммедом Юсуфом и ставила целью построение исламского государства с законами шариата.

Группировка известна многочисленными нападениями на церкви, школы, полицейские участки, а также похищениями и убийствами гражданского населения. Члены организации в период с 2002 по 2013 гг. убили свыше 10 тысяч человек.

В 2014 году Совет Безопасности ООН признал "Боко Харам" террористической организацией.