В Уганде леопард съел ребенка

Ребенка оставили с няней в помещении для сотрудников на территории парка и ночью леопард напал на него. Об этом сообщает AFP.

"Няня пошла на улицу, но не знала, что мальчик пошел за ней. Она по слышала, крики ребенка и пыталась помочь, но было уже поздно. Леопард убежал из ребенком в кусты, и поиски продолжались до тех пор, пока на следующий день не нашли детский череп", - рассказал Башир Хаджи.

Животное пытаются поймать, поскольку теперь она опасно, ведь попробовав человеческого мяса, хищники становятся агрессивными и могут напасть на посетителей парка.