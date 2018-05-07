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В Уганде леопард съел ребенка
Новости мира: В Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде леопард съел трехлетнего сына одной из работниц.
Ребенка оставили с няней в помещении для сотрудников на территории парка и ночью леопард напал на него. Об этом сообщает AFP.
"Няня пошла на улицу, но не знала, что мальчик пошел за ней. Она по слышала, крики ребенка и пыталась помочь, но было уже поздно. Леопард убежал из ребенком в кусты, и поиски продолжались до тех пор, пока на следующий день не нашли детский череп", - рассказал Башир Хаджи.
Животное пытаются поймать, поскольку теперь она опасно, ведь попробовав человеческого мяса, хищники становятся агрессивными и могут напасть на посетителей парка.
Telegraf.com.ua
Текст про леопарда, а на фото - гепард. Тщательнее надо быть, ребята.