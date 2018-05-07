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В Уганде леопард съел ребенка

В Уганде леопард съел 3-летнего ребенка
22:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: В Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде леопард съел трехлетнего сына одной из работниц.

Ребенка оставили с няней в помещении для сотрудников на территории парка и ночью леопард напал на него. Об этом сообщает AFP.

"Няня пошла на улицу, но не знала, что мальчик пошел за ней. Она по слышала, крики ребенка и пыталась помочь, но было уже поздно. Леопард убежал из ребенком в кусты, и поиски продолжались до тех пор, пока на следующий день не нашли детский череп", - рассказал Башир Хаджи.

Животное пытаются поймать, поскольку теперь она опасно, ведь попробовав человеческого мяса, хищники становятся агрессивными и могут напасть на посетителей парка.

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Новости мира, Башир Хаджи, Леопард, Уганда.
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1 Комментарий
  • Виталий 07.05.2018 23:09

    Текст про леопарда, а на фото - гепард. Тщательнее надо быть, ребята.

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