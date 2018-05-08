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Канада выдвинула обвинения России и Китаю

Канада
21:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канада обвиняет Россию и Китай во вмешательстве в критическую инфраструктуру

Китай и Россия пытались вмешаться в работу критической инфраструктуры Канады.

Об этом говорится в документах Министерства общественной безопасности Канады, доступ к которым получило издание «The Globe & Mail».

"Кибератаки со стратегической целью - более изощренные и заточенные на получение доступа и контроля над ключевыми активами. Например, Россия и Китай скомпрометировали важные кибернетические системы канадской критической инфраструктуры, подвергнув канадцев опасности", - отмечается в справке, подготовленной в 2016 году для государственного секретаря министерства общественной безопасности Канады Моник Борегард.

Документ не предоставляет никаких подробностей или масштаба подобных вмешательств, однако обвиняет некоторых международных игроков в выходе за пределы кибершпионажа и попытке получить доступ к целостным системам. "Другие государства используют киберпространство для собственной экономической выгоды или получения стратегического преимущества", - отметили в министерстве.

При этом опрошенные "The Globe & Mail" эксперты выразили удивление, что Канада публично назвала страны, которые осуществляют противоправную деятельность. "Ранее ничего подобного в публичной сфере не появлялось", - сказал советник по вопросам безопасности правительства провинции Онтарио Рэй Бойсверт.

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Новости мира, Канада, Кибератаки, Россия, Хакеры РФ.
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