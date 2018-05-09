Возвращение Эболы: В Конго 17 человек погибло от вируса

В Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опасной лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предварительной вспышки, 17 человек погибли.

Об этом сообщает 24.ua со ссылкой на AFP.

Новая вспышка произошла на северо-западе страны. По данным AP, Министерство здравоохранения Конго подтвердило два случая заболевания лихорадкой Эбола.

Отмечается, что медики взяли пять образцов в Бикоро на северо-западе страны для лабораторного анализа в Национальном институте биологических исследований. Два образца показали положительный результат на вирус Эбола.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Конго подтвердило использование новой экспериментальной вакцины для борьбы с вирусом и заявило, что медики сумели обуздать лихорадку.

Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.