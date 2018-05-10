Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Трамп совершил ошибку, выйдя из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом Макрон заявил в Ахене, где ему в четверг вручат премию Карла Великого, в интервью немецким СМИ.

"Мы находимся сегодня в историческом моменте для Европы: теперь Европа ответственна за гарантирование многополярного порядка, который был создан после окончания Второй мировой войны и который сегодня порой расшатывают", - заявил французский лидер.

По его словам, он очень сожалеет о решении американского президента и считает его ошибочным, поскольку Трамп "решил создать напряженность". Макрон признал, что ему не удалось в ходе недавнего визита в Вашингтон убедить американского коллегу не делать этого шага.

Именно поэтому, по мнению французского президента, европейцы уже заявили о своей приверженности договоренностям 2015 года и намерении сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе, который предусматривает контроль над ядерной программой ИРИ, а также во всем регионе до 2025 года. Такое решение, убежден Макрон, позволит не допустить немедленного возобновления Тегераном его ядерной активности и избежать эскалации напряженности. Этим должны заняться в ближайшие недели и месяцы ЕС, в частности, Великобритания, Германия и Франция.