Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина выиграла у России еще одно дело в Гааге
Украина выиграла у России еще одно дело в Гааге
Новости: США готовят дополнительные санкции против Ирана
США готовят дополнительные санкции против Ирана
Новости: Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
Новости: Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона
Изобретатели сканера для определения рака кожи получили премию Дайсона
X

Премьер Бельгии сожалеет о решении США по ядерному соглашению

Шарль Мишель
06:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Бельгии разочарованы решением президента США по ядерному соглашению с Ираном, призывают его сохранить.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в среду о своем сожалении по случаю выхода США из ядерной сделки с Ираном, сообщил сайт телеканала RTBF.

По мнению главы бельгийского правительства, это решение наносит ущерб доверию к США, которые уже не первый раз денонсируют международные соглашения. Последний демарш, считает Ш.Мишель, способен еще больше подорвать стабильность на Ближнем Востоке, где и без того существует много проблем.

RTBF ссылается на запись Ш.Мишеля в "Твиттере": "Отсутствие сделки с Ираном означает большую нестабильность или войну на Ближнем Востоке. Я глубоко сожалею о выходе Дональда Трампа из СВПД. ЕС и его международные партнеры должны оставаться приверженными (соглашению), и Иран должен продолжать выполнять свои обязательства".

Телеканал отмечает, что Ш.Мишель выступает даже не просто за сохранение, а за укрепление заключенной с Ираном сделки, так как полагает, что увеличение торговых соглашений будет способствовать стабилизации этой страны в рамках международного сообщества и снизит напряженность.

В интервью в среду франкоязычному радио глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил такую позицию.

"Уже есть немало конфликтов, в которые вовлечены региональные державы - в Йемене, в Сирии, в Ираке в течение уже ряда лет, и то же мы наблюдаем в Ливане, когда встает вопрос о формировании правительств. То есть существует очень сильная напряженность, связанная с противоречиями между региональными державами. И теперь, если опять загонять Иран в угол, если не соблюдать соглашение, заключенное с этой страной, действительно рискуем усилить нестабильность", - сказал министр иностранных дел Бельгии.

Он считает, что страны, подписавшие соглашение по иранскому атому, должны продолжать выполнять свои обязательства по СВПД, как к этому призвал генеральный секретарь ООН.

"В этом действительно есть смысл, если Иран тоже согласится уважать положения этого соглашения, потому что оно является попыткой избежать того, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, и добиться, чтобы он способствовал стабильности в регионе. Поэтому для всех государств-партнеров важно постараться продолжать преследовать эти цели и продолжать вести диалог с Ираном, что мы, впрочем, делаем", - сказал Д.Рейндерс.

"Но есть также риск дестабилизации, связанный с тем, что американцы объявили дополнительные санкции. А ведь выгода соглашения в том, чтобы перезапустить международные экономические отношения с Ираном с целью позволить этой стране взять новый старт", - отметил глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

Он видит ненормальность в том, что "многостороннее соглашение поставлено под вопрос в одностороннем порядке Соединенными Штатами".

"Это уже не первый раз. Мы это уже видели в случае Парижского соглашения по климату, но здесь, действительно, нужно, чтобы остальное международное сообщество постаралось сохранить одинаковые цели. Это будет непросто, потому что мы тоже подвергнемся американским санкциям, которые могут, например, ударить и по европейским предприятиям", - считает Д.Рейндерс.

"И я бы, кроме того, сказал, что при денонсации соглашения с Ираном, возникает риск, что однажды возможное соглашение с Северной Кореей претерпит такую же судьбу. Каковым будет доверие

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бельгия, Иран, США, Шарль Мишель, Ядерное соглашение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Объявлены результаты выборов в Ливане Туристический автобус в Египте протаранил грузовик Возле берегов Ливии "выловили" почти сотню нелегальных мигрантов

Последние новости

Смейтесь больше: утренние анекдоты 10 мая Нойер уже не сыграет за "Баварию" Надежда Мейхер показала своих детей
Сегодня читают
01 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
02 "Шахтер" - победитель Кубка Украины
03 Москва отреагировала на новые санкции США
04 Ученые в космосе обнаружили сверхмассивную черную дыру
05 Климкин сообщил о завершении формирования руководства Украинского института
Новости сегодня
08:06 Элементы декора из морской гальки, которые захочется сделать у себя дома (Фото)
08:03 Смех до упаду: люди, которых явно нельзя было подпускать к фотошопу
08:02 Обострение на Донбассе: обстрелы по всей линии соприкосновения, есть погибший и раненые
07:45 Стала известна дата выхода в прокат фильма "Шерлок Холмс 3"
07:41 Сергей Ковалев определился со следующим соперником
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения
Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения
Новости: Forbes назвал самых влиятельных людей в мире
Forbes назвал самых влиятельных людей в мире
Новости: Порошенко и Туск договорились провести юбилейный Саммит Украина-ЕС
Порошенко и Туск договорились провести юбилейный Саммит Украина-ЕС
Новости: Рецепт дня: мороженое эскимо
Рецепт дня: мороженое эскимо
Добавить комментарий
0