Премьер Бельгии сожалеет о решении США по ядерному соглашению

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в среду о своем сожалении по случаю выхода США из ядерной сделки с Ираном, сообщил сайт телеканала RTBF.

По мнению главы бельгийского правительства, это решение наносит ущерб доверию к США, которые уже не первый раз денонсируют международные соглашения. Последний демарш, считает Ш.Мишель, способен еще больше подорвать стабильность на Ближнем Востоке, где и без того существует много проблем.

RTBF ссылается на запись Ш.Мишеля в "Твиттере": "Отсутствие сделки с Ираном означает большую нестабильность или войну на Ближнем Востоке. Я глубоко сожалею о выходе Дональда Трампа из СВПД. ЕС и его международные партнеры должны оставаться приверженными (соглашению), и Иран должен продолжать выполнять свои обязательства".

Телеканал отмечает, что Ш.Мишель выступает даже не просто за сохранение, а за укрепление заключенной с Ираном сделки, так как полагает, что увеличение торговых соглашений будет способствовать стабилизации этой страны в рамках международного сообщества и снизит напряженность.

В интервью в среду франкоязычному радио глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил такую позицию.

"Уже есть немало конфликтов, в которые вовлечены региональные державы - в Йемене, в Сирии, в Ираке в течение уже ряда лет, и то же мы наблюдаем в Ливане, когда встает вопрос о формировании правительств. То есть существует очень сильная напряженность, связанная с противоречиями между региональными державами. И теперь, если опять загонять Иран в угол, если не соблюдать соглашение, заключенное с этой страной, действительно рискуем усилить нестабильность", - сказал министр иностранных дел Бельгии.

Он считает, что страны, подписавшие соглашение по иранскому атому, должны продолжать выполнять свои обязательства по СВПД, как к этому призвал генеральный секретарь ООН.

"В этом действительно есть смысл, если Иран тоже согласится уважать положения этого соглашения, потому что оно является попыткой избежать того, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, и добиться, чтобы он способствовал стабильности в регионе. Поэтому для всех государств-партнеров важно постараться продолжать преследовать эти цели и продолжать вести диалог с Ираном, что мы, впрочем, делаем", - сказал Д.Рейндерс.

"Но есть также риск дестабилизации, связанный с тем, что американцы объявили дополнительные санкции. А ведь выгода соглашения в том, чтобы перезапустить международные экономические отношения с Ираном с целью позволить этой стране взять новый старт", - отметил глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

Он видит ненормальность в том, что "многостороннее соглашение поставлено под вопрос в одностороннем порядке Соединенными Штатами".

"Это уже не первый раз. Мы это уже видели в случае Парижского соглашения по климату, но здесь, действительно, нужно, чтобы остальное международное сообщество постаралось сохранить одинаковые цели. Это будет непросто, потому что мы тоже подвергнемся американским санкциям, которые могут, например, ударить и по европейским предприятиям", - считает Д.Рейндерс.

"И я бы, кроме того, сказал, что при денонсации соглашения с Ираном, возникает риск, что однажды возможное соглашение с Северной Кореей претерпит такую же судьбу. Каковым будет доверие