США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Лидеры обсудили недавний визит госсекретаря США Майк Помпео в Пхеньян (Северная Корея) и договорились продолжать тесно взаимодействовать перед проведением встречи президента (Дональда Травма – ред.) с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщила в четверг пресс-служба Белого дома, телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне.

Кроме того, сообщается, что Трамп и Абэ "обязались поддерживать трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея, а также подтвердили общую цель, направленную на отказ Северной Кореи виз всех запрещенных программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

Как сообщалось, президент США в пятницу официально заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре.