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США и Япония согласовывают позиции перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Дональд Трамп
00:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ процесс подготовки, а также координации усилий перед встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Лидеры обсудили недавний визит госсекретаря США Майк Помпео в Пхеньян (Северная Корея) и договорились продолжать тесно взаимодействовать перед проведением встречи президента (Дональда Травма – ред.) с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщила в четверг пресс-служба Белого дома, телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне.

Кроме того, сообщается, что Трамп и Абэ "обязались поддерживать трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея, а также подтвердили общую цель, направленную на отказ Северной Кореи виз всех запрещенных программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

Как сообщалось, президент США в пятницу официально заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре.

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Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США, Япония.
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