Премьер Грузии: Поблажек для наркоторговцев в стране не будет

Власти Грузии будут твердо и бескомпромиссно действовать против наркотрафика и наркоторговли в стране, заявил в четверг глава грузинского правительства Георгий Квирикашвилили.

"К сожалению, в последнее время было несколько случаев, когда мы потеряли молодых людей из-за этого (употребления наркотиков) Эти несчастные случаи люди связали с принятием нового законодательства в сфере наркополитики, что не имеет между собой абсолютно никакой связи", - сказал Г.Квирикашвили на заседании правительства в четверг.

Вместе с тем, премьер-министр отметил "очень позитивную работу МВД, министра и его команду по борьбе с наркореализаторами, особенно в последние недели".

Г.Квирикашвили также положительно оценил деятельность созданной на базе министерства юстиции межведомственной группы, в которую включены представители правительства, парламента, неправительственных организаций, работающую над внесением изменений в действующее законодательство в данной сфере.

"Хочу обратиться ко всем молодым людям, ко всем, кто пока не сделал этот роковой шаг. Это смертельная болезнь, от которой люди должны отказаться. Здоровый образ жизни, образование, познание, активная включенность в жизнь государства - это то, к чему должна стремиться молодежь и о чем мы просим будущее поколение", - заявил Г.Квирикашвили.

"Конечно же, в отношении потребителей, тех людей, которые страдают от этого порока, государство должно быть более гуманным, однако с другой стороны, государство должно быть твердым и непоколебимым в отношении наркореализаторов, и мы должны направить им четкое послание, что никогда не смиримся с этим", - сказал глава правительства.

Премьер призвал всех членов правительства, известных людей, которые пользуются авторитетом у молодежи, - спортсменов, ученых, деятелей сферы искусства и культуры развернуть широкую кампанию против наркотиков. "Без этого у нашей страны и человечества нет будущего. Это необходимо сделать для спасения наших детей, внуков, будущих поколений", - подчеркнул глава грузинского правительства.

В Грузии в последнее время участились акции, организованные общественным движением "Белый шум", участники которых требуют от властей покончить с репрессивной наркополитикой, и вместо насильственных методов, применяемых в отношении потребителей наркотических веществ, подумать о защите их здоровья и разработке гуманных подходов к наркозависимым.

В парламенте Грузии инициированы законопроекты по реформированию политики в отношении наркотиков, однако, среди депутатов пока нет консенсуса по этому вопросу, в связи с чем обсуждение данных законодательных пакетов затягивается.

По официальным данным, в Грузии на 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. В последние три недели в Тбилиси стало известно о гибели пяти молодых людей от наркотической интоксикации, еще восемь человек попали с таким же диагнозом в больницу.