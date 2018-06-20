МВФ открыл кредитную линию для Аргентины на $50 млрд.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду одобрил открытие Аргентине кредитной линии на $50 млрд с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ.

Как говорится в пресс-релизе МВФ, кредит по программе "стэнд-бай" (SBA) предоставляется сроком на три года.

Средства, выделяемые Аргентине по договоренности с фондом, эквивалентны 35,379 млрд специальных прав заимствования (SDR) или 1110% ее квоты в МВФ.

Решение исполнительного совета позволяет властям Аргентины немедленно получить доступ к первому траншу в сумме $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) будет направлена на поддержку бюджета.

Остальные $35 млрд могут быть использованы на протяжении срока действия программы в случае необходимости.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявляла, что МВФ поддерживает задачу правительства Аргентины по балансировке государственных финансов с целью достижения первичного профицита бюджета к 2020 г. и постепенного сокращения уровня государственного долга.

Согласно программе, инфляция в стране должна быть снижена с нынешних 28% до 15% уже в этом году, в 2019 г. - до 17%, в 2020 г. - до 13%.

Президент Маурисио Макри 8 мая объявил о намерении Аргентины заключить соглашение с МВФ на фоне резкого снижения курса песо, которое поставило под сомнение возможности страны обслуживать внешний долг. ЦБ тогда был вынужден за неделю поднять ключевую ставку с 27,25% до 40%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 г. при президенте Несторе Киршнере и в 2010 г., когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.