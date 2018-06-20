Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 21.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кибератака на энергокомпании ФРГ: Немецкая спецслужба обвиняет Россию
Кибератака на энергокомпании ФРГ: Немецкая спецслужба обвиняет Россию
Новости: В США отменят закон, разделяющий семьи нелегальных иммигрантов
В США отменят закон, разделяющий семьи нелегальных иммигрантов
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 20 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 20 июня
Новости: Три самые известные корпорации готовят общий проект
Три самые известные корпорации готовят общий проект
X

МВФ открыл кредитную линию для Аргентины на $50 млрд.

Флаг Аргентины
23:45 Ср, 20 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: Исполнительный совет МВФ одобрил 3-летнюю кредитную линию Аргентине на $50 млрд.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду одобрил открытие Аргентине кредитной линии на $50 млрд с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ.

Как говорится в пресс-релизе МВФ, кредит по программе "стэнд-бай" (SBA) предоставляется сроком на три года.

Средства, выделяемые Аргентине по договоренности с фондом, эквивалентны 35,379 млрд специальных прав заимствования (SDR) или 1110% ее квоты в МВФ.

Решение исполнительного совета позволяет властям Аргентины немедленно получить доступ к первому траншу в сумме $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) будет направлена на поддержку бюджета.

Остальные $35 млрд могут быть использованы на протяжении срока действия программы в случае необходимости.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявляла, что МВФ поддерживает задачу правительства Аргентины по балансировке государственных финансов с целью достижения первичного профицита бюджета к 2020 г. и постепенного сокращения уровня государственного долга.

Согласно программе, инфляция в стране должна быть снижена с нынешних 28% до 15% уже в этом году, в 2019 г. - до 17%, в 2020 г. - до 13%.

Президент Маурисио Макри 8 мая объявил о намерении Аргентины заключить соглашение с МВФ на фоне резкого снижения курса песо, которое поставило под сомнение возможности страны обслуживать внешний долг. ЦБ тогда был вынужден за неделю поднять ключевую ставку с 27,25% до 40%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 г. при президенте Несторе Киршнере и в 2010 г., когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Аргентина, Кредит, Кристин Лагард, Маурисио Макри, МВФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Извержение Фуэго: В Гватемале закончились поисковые работы В Колумбии проходит второй тур президентских выборов Пассажиров канадского международного аэропорта эвакуировали

Последние новости

Испания с трудом переиграла Иран на ЧМ-2018 Меган Маркл впервые посетила королевские скачки В Украине выросла розничная торговля
Сегодня читают
01 Порошенко сделал заявление по местным выборам в ОРДЛО
02 Ученые выяснили, какие дозы алкоголя могут уменьшить риск ранней смерти
03 Еще один игрок покидает ЧМ-2018
04 Иран 0:1 Испания: события матча
05 Гризманн не перешел в "Барселону" из-за Месси
Новости сегодня
02:42 Популярные псевдоисторические мифы, в которые почему-то продолжают верить
02:01 Астрономы собираются использовать нейтронную звезду для обнаружения "пятой силы"
01:42 Польский Сейм и немецкий Бундестаг отменили совместное заседание
00:42 МИД Украины прокомментировало выход США из Совета ООН по правам человека
00:35 Виртуозные современные здания, от которых сложно сдержать крик восторга (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп встретится с королевой Елизаветой II
Трамп встретится с королевой Елизаветой II
Новости: Замминистра в Болгарии ушла в отставку из-за скандала с авиабилетами
Замминистра в Болгарии ушла в отставку из-за скандала с авиабилетами
Новости: Порошенко сделал заявление по местным выборам в ОРДЛО
Порошенко сделал заявление по местным выборам в ОРДЛО
Новости: Эксперты рассказали о пользе семян растений для организма человека
Эксперты рассказали о пользе семян растений для организма человека
Добавить комментарий
0