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Затяжные протесты в Никарагуа унесли жизни уже 212 человек

Никарагуа
22:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Протесты в Никарагуа: на митингах против президента погибли 212 человек.

В Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.

Об этом заявили в Межамериканской комиссии по правам человека, сообщает агентство AFP.

"Количество погибших в Никарагуа в течение двух месяцев антиправительственных беспорядков возросло до 212", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили около 1300 человек.

Как сообщалось, массовые протесты в Никарагуа начались 18 апреля из-за планов правительства реформировать систему социального обеспечения. Она предусматривала повышение ставки отчислений на социальное страхование до 22,5% для около 700 тысяч работников. Эскалация насилия захлестнула столицу страны Манагуа и другие города.

Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Протесты заставили Ортегу отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу. Несмотря на уступки власти митингующие выступили против репрессий и призывают к перевыборам.

На этой неделе в Никарагуа остановились переговоры по мирному урегулированию кризиса после того, как представители от оппозиции и медиаторы от католической церкви ушли со встречи.

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Новости мира, Никарагуа, Протесты, Протесты в Никарагуа.
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