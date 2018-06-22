Затяжные протесты в Никарагуа унесли жизни уже 212 человек

В Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.

Об этом заявили в Межамериканской комиссии по правам человека, сообщает агентство AFP.

"Количество погибших в Никарагуа в течение двух месяцев антиправительственных беспорядков возросло до 212", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили около 1300 человек.

Как сообщалось, массовые протесты в Никарагуа начались 18 апреля из-за планов правительства реформировать систему социального обеспечения. Она предусматривала повышение ставки отчислений на социальное страхование до 22,5% для около 700 тысяч работников. Эскалация насилия захлестнула столицу страны Манагуа и другие города.

Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Протесты заставили Ортегу отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу. Несмотря на уступки власти митингующие выступили против репрессий и призывают к перевыборам.

На этой неделе в Никарагуа остановились переговоры по мирному урегулированию кризиса после того, как представители от оппозиции и медиаторы от католической церкви ушли со встречи.