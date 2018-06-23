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Канада осудила расправу над демонстрантами в Никарагуа

Христя Фриланд
06:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.

Канада очень обеспокоена из-за ситуации в Никарагуа, где правительственные структуры пытаются подавить акции протеста, в том числе путем запугивания и убийства активистов.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада все больше обеспокоена из-за кризиса в Никарагуа. Этот всенародный гражданский конфликт имеет ужасное влияние на граждан Никарагуа. Сейчас он представляет серьезную угрозу безопасности региона”, - сказала Фриланд.

Она осудила убийства безоружных протестующих правительственными службами и службами безопасности и парамилитарными группировками. “Эти силы ежедневно запугивают гражданское население. Неприемлемой является откровенное отсутствие справедливости и подотчетности за их преступления. Исполнители этих действий должны быть привлечены к ответственности”, - отметила глава МИД Канады.

Учитывая это Фриланд призвала правительство Никарагуа “защитить право своих граждан на безопасный и мирный протест”. “Права человека и демократические права должны уважаться”, - подчеркнула она.

Министр добавила, что Канада полностью поддерживает расследование вспышек насилия независимой группой экспертов.

18 апреля Никарагуа накрыла новая волна массовых протестов из-за намерения правительства реформировать систему социального обеспечения. Она предусматривала повышение ставки отчислений на социальное страхование до 22,5 процента для около 700 тысяч работников. Эскалация насилия захлестнула столицу страны Манагуа и другие города.

Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Ортеги. Протесты заставили его отозвать реформу, освободить арестованных, ослабить давление на СМИ и призвать демонстрантов к политическому диалогу. Несмотря на уступки властей протестующие выступили против репрессий и призывают к перевыборам.

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Новости мира, Канада, МИД Канады, мир, Никарагуа, Политика, Христя Фриланд.
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