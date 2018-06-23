В Аддис-Абебе произошел взрыв

В эфиопской столице Аддис-Абебе произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда Али, который выступал на площади с речью. Об этом сообщает AP.

"Взрыв сорвал массовый митинг сторонников нового реформистского премьер-министра Эфиопии", - говорится в сообщении. В результате взрыва пострадали более 10 человек. По словам одного из организаторов митинга, премьер-министр Абий Ахмед и другие гости, которые присутствовали на митинге, остались невредимы.

Взрыв произошел сразу после того, как новый премьер страны закончил свою речь на заполненной людьми площади в столице Аддис-Абебе. Ожидается, что премьер-министр вскоре выступит с ещё одной речью после взрыва. Абий Ахмед Али был утвержден на должности нового премьер-министра Эфиопии 1 апреля этого года.