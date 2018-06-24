На президента Зимбабве произошло покушение
Новости мира: На стадионе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв, пострадали 15 человек.
В Зимбабве в городе Булавайо на стадионе, где выступал на митинге президент Эммерсон Мнангагва, взорвали бомбу. Об этом сообщает BBC.
"Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил во время нападения с применением бомбы на митинге в городе Булавайо", - говорится в сообщении. Как отмечается, взрыв произошел, когда президент Зимбабве спускался с подиума на стадионе, где агитировал за свою политическую партию во время парламентской предвыборной кампании.
По словам Э. Мнангагвы, взрыв произошел "за несколько сантиметров от него". Министр здравоохранения страны сообщил о 15 раненых в результате взрыва. Впрочем, количество пострадавших может значительно возрасти. Парламентские выборы в Зимбабве должны состояться 30 июля.