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На президента Зимбабве произошло покушение

Эммерсон Мнангагва
12:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На стадионе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв, пострадали 15 человек.

В Зимбабве в городе Булавайо на стадионе, где выступал на митинге президент Эммерсон Мнангагва, взорвали бомбу. Об этом сообщает BBC.

"Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил во время нападения с применением бомбы на митинге в городе Булавайо", - говорится в сообщении. Как отмечается, взрыв произошел, когда президент Зимбабве спускался с подиума на стадионе, где агитировал за свою политическую партию во время парламентской предвыборной кампании.

По словам Э. Мнангагвы, взрыв произошел "за несколько сантиметров от него". Министр здравоохранения страны сообщил о 15 раненых в результате взрыва. Впрочем, количество пострадавших может значительно возрасти. Парламентские выборы в Зимбабве должны состояться 30 июля.

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Новости мира, Бомба, Взрыв, Зимбабве, Теракт, Эммерсон Мнангагва.
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