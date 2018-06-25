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В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек

Эфиопия
03:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: С апреля этого года 27 человек погибли в результате межэтнических столкновений в Южной области Эфиопии.

Представитель полиции Области народностей Южной Эфиопии сегодня сообщил, что с апреля этого года 27 человек погибли в результате межэтнических столкновений в данной области, свыше 600 тыс человек стали вынужденными переселенцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Начальник полиции Области народностей Южной Эфиопии рассказал, что полицейские сейчас задерживают подозреваемых участников столкновений, а также призывают общественность раскрывать сведения об участниках подрывной деятельности.

С апреля этого года в Области народностей Южной Эфиопии постоянно происходят межэтнические столкновения из-за вопросов земельной собственности и распределения ресурсов.

Число жертв состоявшегося в субботу покушения на премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда возросло до двух человек.

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Новости мира, мир, Политика, Полиция, Столкновения, Эфиопия.
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