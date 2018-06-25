Новозеландский премьер родила девочку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первой в мире за почти 30 лет главой правительства, которая родила ребенка - 21 июня появилась на свет ее дочь. Девочку назвали Нив, сообщает AP.

"Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и ее супруг Кларк Гайфорд назвали свою дочь Нив", - говорится в сообщении.

Руководитель новозеландского правительства шесть недель проведет с ребенком, а потом вернется к работе. Как известно, до сих пор бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто была единственным лидером, которая родила ребенка, пребывая в должности. Это произошло в 1990 году.