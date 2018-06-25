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Новозеландский премьер родила девочку
Новости мира: Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, стала первой, после Беназир Бхутто, главой правительства, родившей ребенка.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первой в мире за почти 30 лет главой правительства, которая родила ребенка - 21 июня появилась на свет ее дочь. Девочку назвали Нив, сообщает AP.
"Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и ее супруг Кларк Гайфорд назвали свою дочь Нив", - говорится в сообщении.
Руководитель новозеландского правительства шесть недель проведет с ребенком, а потом вернется к работе. Как известно, до сих пор бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто была единственным лидером, которая родила ребенка, пребывая в должности. Это произошло в 1990 году.
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