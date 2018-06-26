Канада обвиняет Мьянму в "этнических чистках"

Канада наложила санкции на семерых граждан Мьянмы, привлеченных к проведению военных операций в штате Ракхайн, которые спровоцировали волну беженцев.

Об этом объявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада и ЕС объявляют о введении санкций против ключевых военных лидеров, вовлеченных в совершение массовых преступлений и нарушений прав человека в штате Ракхайн, в том числе сексуального и гендерного насилия. Канада и международное сообщество не могут молчать. Это - этнические чистки. Это - преступления против человечности", - сказала Фриланд.

В её ведомстве пояснили, что новые санкции были наложены за "значительную роль, которую высшее военное командование сыграло в жестоком насилии и преследовании представителей народности рохинджа в Мьянме, в результате чего более 720 тыс. рохинджа были вынуждены покинуть свои дома".

"Канада привержена защите прав человека рохинджа и всех других этнических групп Мьянмы. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с международным сообществом, в том числе ЕС", - подчеркнули в МИД Канады.

Напомним: в начале этого года Канада уже ввела санкции против генерал-майора Маунг Маунг Соэ, который возглавлял Западную военную группировку Вооруженных сил Мьянмы. Именно подконтрольные ему войска притесняли представителей рохинджа в штате Ракхайн.