Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Новости: Президент Украины отметил символичность крымскотатарского флага
Президент Украины отметил символичность крымскотатарского флага
Новости: Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России
Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России
Новости: Появились новые подробности крещения принца Луи
Появились новые подробности крещения принца Луи
X

В египетской Александрии могут ввести платные пляжи

Александрия
11:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Частные платные пляжи, открытые только для туристов, планируют ввести в Александрии.

Платные частные пляжи для иностранных туристов могут ввести в египетской Александрии, сообщает газета Arab News.

"Власти города рассматривают возможность введения частных пляжей, которые смогут посещать только туристы. Это будет способствовать развитию пляжного туризма в городе наряду с историческим и культурным. Туристы будут чувствовать себя защищенными", - пишет издание.

По данным Arab News, недавно власти Александрии подписали договоренности с Грецией, Кипром и Италии о популяризации направления среди жителей этих стран - что должно способствовать увеличению турпотока. Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Александрия, Египет, Защита, Пляжи, Туристы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156 Покушение на президента Зимбабве: Более 40 человек пострадали На президента Зимбабве произошло покушение

Последние новости

Представители США и ЕС обсудили энергетику Украины Украинки заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби Девушка удалила 6 ребер, чтобы стать похожей на свой идеал (Фото)
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Верховный Суд Украины не ликвидируют
04 Российский боксер похвалил Ломаченко
05 Хачериди может сменить гражданство
Новости сегодня
12:25 Деревянченко – Джейкобс: команды не сумели договориться об условиях боя
12:22 Дочь Курта Кобейна показала свой особняк за $2,6 млн
12:13 Воспитанник Шахтера на просмотре в Динамо
12:11 Порошенко выступал перед будущими дипломатами: говорил о деоккупации Крыма
12:09 В Сети появились характеристики и снимки нового Asus Chromebook C223
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Добавить комментарий
0