Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению
Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению
Новости: Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Столкновения между кочевниками и фермерами в Нигерии: Более 200 человек погибло

Столкновения между кочевниками и фермерами в Нигерии: Более 200 человек погибло
00:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Нигерии в результате столкновений погибли 200 человек.

По меньшей мере 200 человек погибли из-за столкновений, которые произошли несколько дней назад в центральной части Нигерии в штате Плато.

Об этом заявил губернатор штата Саймон Лалонг, сообщает The Defense Post.

"Более 200 человек были убиты в результате актов насилия против жителей фермерских общин в минувшие выходные в центральном нигерийском штате Плато", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди погибли в результате серии скоординированных нападений на поселки трех районов. Полиция подозревает скотоводов-кочевников.

По информации некоторых СМИ, столкновения начались в четверг, 21 июня, когда фермеры атаковали и убили пять пастухов, что вызвало ответные нападения в субботу, 23 июня.

Правительство в штате Плато ввело комендантский час, пытаясь укротить насилие.

Как отмечается, конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетие, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и природными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических и религиозных противоречиях. Жертвами конфликта стали тысячи людей.

Ранее сообщалось о 86 погибших вследствие последних столкновений в Нигерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Нигерия, Погибшие, Саймон Лалонг, Штат Плато.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Гвинее потерпел крушение самолет, есть погибшие В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек Покушение на премьера Эфиопии: количество жертв возросло до 156

Последние новости

Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание Американская модель Белла Хадид снялась в эротической фотосессии Певица TAYANNA в новой изящной фотосессии для Elle
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
00:42 Потрясающие рисунки норвежского художника о гармонии с природой (Фото)
00:40 Реактор Wendelstein 7-X установил рекорд в области термоядерного синтеза
00:31 Вотум недоверия правительству Румынии не был утвержден парламентом
00:21 Смешные и абсурдные фотографии, которые не оставят тебя равнодушным
00:06 Подборка курьезных фотографий, от которых будет нереальное настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Добавить комментарий
0