Столкновения между кочевниками и фермерами в Нигерии: Более 200 человек погибло

По меньшей мере 200 человек погибли из-за столкновений, которые произошли несколько дней назад в центральной части Нигерии в штате Плато.

Об этом заявил губернатор штата Саймон Лалонг, сообщает The Defense Post.

"Более 200 человек были убиты в результате актов насилия против жителей фермерских общин в минувшие выходные в центральном нигерийском штате Плато", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди погибли в результате серии скоординированных нападений на поселки трех районов. Полиция подозревает скотоводов-кочевников.

По информации некоторых СМИ, столкновения начались в четверг, 21 июня, когда фермеры атаковали и убили пять пастухов, что вызвало ответные нападения в субботу, 23 июня.

Правительство в штате Плато ввело комендантский час, пытаясь укротить насилие.

Как отмечается, конфликт между представителями разных народностей на территории Нигерии длится десятилетие, они ведут борьбу за право пользования и распоряжения земельными участками и природными ресурсами. Кроме того, вспышки насилия в этом регионе основываются и на этнических и религиозных противоречиях. Жертвами конфликта стали тысячи людей.

Ранее сообщалось о 86 погибших вследствие последних столкновений в Нигерии.