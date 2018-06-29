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Первый тур президентских выборов на Мадагаскаре назначен на ноябрь

Выборы на Мадагаскаре
15:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр страны Кристиан Нтсай объявил, что первый тур президентских выборов на Мадагаскаре пройдет 7 ноября.

Первый тур президентских выборов в Мадагаскаре назначен на 7 ноября. Об этом журналистам в пятницу заявил премьер-министр страны Кристиан Нтсай, сообщает агентство Reuters.

"Первый раунд состоится 7 ноября, второй тур - 19 декабря", - говорится в сообщении.

Верховный конституционный суд Мадагаскара 25 мая объявил, что президент страны Эри Радзаунаримампианина должен немедленно распустить действующее правительство и назначить нового премьер-министра, приемлемого для всех партий.

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В связи с тем, что партиям не удалось достичь консенсуса относительно кандидатуры главы правительства, Верховный конституционный суд объявил, что тогдашний премьер Оливье Махафали Солонандрасана должен уйти в отставку до 5 июня, а Эри Радзаунаримампианина - до 12 июня назначить нового премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством, и за 7 дней завершить реорганизацию кабинета.

После этого новым премьером стал Кристиан Нтсай.

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Новости мира, 7 ноября, Мадагаскар, Первый тур, Президентские выборы.
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