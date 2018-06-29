Первый тур президентских выборов на Мадагаскаре назначен на ноябрь

Первый тур президентских выборов в Мадагаскаре назначен на 7 ноября. Об этом журналистам в пятницу заявил премьер-министр страны Кристиан Нтсай, сообщает агентство Reuters.

"Первый раунд состоится 7 ноября, второй тур - 19 декабря", - говорится в сообщении.

Верховный конституционный суд Мадагаскара 25 мая объявил, что президент страны Эри Радзаунаримампианина должен немедленно распустить действующее правительство и назначить нового премьер-министра, приемлемого для всех партий.

В связи с тем, что партиям не удалось достичь консенсуса относительно кандидатуры главы правительства, Верховный конституционный суд объявил, что тогдашний премьер Оливье Махафали Солонандрасана должен уйти в отставку до 5 июня, а Эри Радзаунаримампианина - до 12 июня назначить нового премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством, и за 7 дней завершить реорганизацию кабинета.

После этого новым премьером стал Кристиан Нтсай.