У берегов Ливии исчезли сотни мигрантов
Новости мира: Возле ливийского побережья могли погибнуть более 100 мигрантов.
Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья, сообщил в пятницу сотрудник военно-морского флота страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство DPA.
"Пока не известно, утонули ли сотни людей", - сказал пресс-секретарь ливийского военно-морского флота Айуб Касим.
"Мы все еще ждем информации об их судьбе от лодки нашего флота в этом районе", - сказал он.
Касим добавил, что еще 14 человек, которые были в лодке, были спасены утром в пятницу.
Точное количество мигрантов на борту лодки во время инцидента пока не известно.
В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, которые пытаются добраться до Европы морем.