У берегов Ливии исчезли сотни мигрантов

Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья, сообщил в пятницу сотрудник военно-морского флота страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство DPA.

"Пока не известно, утонули ли сотни людей", - сказал пресс-секретарь ливийского военно-морского флота Айуб Касим.

"Мы все еще ждем информации об их судьбе от лодки нашего флота в этом районе", - сказал он.

Касим добавил, что еще 14 человек, которые были в лодке, были спасены утром в пятницу.

Точное количество мигрантов на борту лодки во время инцидента пока не известно.

В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, которые пытаются добраться до Европы морем.