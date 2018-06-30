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В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
Новости мира: У берегов Мексики на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 6,1.
У тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.
Telegraf.com.ua