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В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Люди покинули дома из-за землетрясения
09:33 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: У берегов Мексики на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 6,1.

У тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.

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Новости мира, Землетрясение, Мексика, Халиско.
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