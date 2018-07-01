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В центре Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший и пострадавшие

Полиция
10:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Полиция разыскивают двух подозреваемых, которые устроили стрельбу и скрылись с места происшествия.

Вследствие стрельбы в центре развлекательного квартала Торонто погиб один человек, еще двое попали в больницу.

Как сообщили  в полиции Торонто, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

В мексиканском городе были задержаны все полицейские

Район Торонто, в котором произошла стрельба, известен большим количеством баров и других развлекательных заведений.

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Новости мира, Канада, Полиция, Стрельба, Торонто.
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