В центре Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший и пострадавшие

Вследствие стрельбы в центре развлекательного квартала Торонто погиб один человек, еще двое попали в больницу.

Как сообщили в полиции Торонто, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

Район Торонто, в котором произошла стрельба, известен большим количеством баров и других развлекательных заведений.