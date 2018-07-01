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В центре Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший и пострадавшие
Новости мира: Полиция разыскивают двух подозреваемых, которые устроили стрельбу и скрылись с места происшествия.
Вследствие стрельбы в центре развлекательного квартала Торонто погиб один человек, еще двое попали в больницу.
Как сообщили в полиции Торонто, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.
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Район Торонто, в котором произошла стрельба, известен большим количеством баров и других развлекательных заведений.
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