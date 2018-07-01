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В Мексике проходят выборы президента и парламента

Выборы в Мексике
12:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Граждане Мексики сегодня, 1 июля, голосуют на всеобщих выборах, по результатам которых будет избран президент страны, а также 500 депутатов парламента.

Мексиканцы в воскресенье выбирают нового президента страны, которым может стать бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Считается, что он мог бы внести в работу правительства националистические тенденции и обострить отношения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

«Бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор выигрывает президентские выборы, в соответствии с опросами, и может стать первым левым президентом Мексики за последние десятилетия», - идет речь в сообщении.

Лопес Обрадор представляет себя в качестве единого лица, способного очистить политический класс, доверие населения к которому серьезно упало из-за разгула криминала, коррупции и проблем с экономическим ростом.

Нынешний мексиканский президент Энрике Пенья Нието, по закону, не может быть переизбранным на очередной срок. Однако его популярность и так крайне низкая из-за причастности к конфликтам интересов и коррупционным скандалам, которые охватывают всю верхушку правящей Институционно-революционной партии.

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Новости мира, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Выборы, Выборы в Мексике, Мексика, Президент.
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