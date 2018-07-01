В Мексике проходят выборы президента и парламента

Мексиканцы в воскресенье выбирают нового президента страны, которым может стать бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Считается, что он мог бы внести в работу правительства националистические тенденции и обострить отношения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

«Бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор выигрывает президентские выборы, в соответствии с опросами, и может стать первым левым президентом Мексики за последние десятилетия», - идет речь в сообщении.

Лопес Обрадор представляет себя в качестве единого лица, способного очистить политический класс, доверие населения к которому серьезно упало из-за разгула криминала, коррупции и проблем с экономическим ростом.

Нынешний мексиканский президент Энрике Пенья Нието, по закону, не может быть переизбранным на очередной срок. Однако его популярность и так крайне низкая из-за причастности к конфликтам интересов и коррупционным скандалам, которые охватывают всю верхушку правящей Институционно-революционной партии.