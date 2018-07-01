В Мексике начались парламентско-президентские выборы

Всеобщие выборы начались в воскресенье в Мексике. В частности, мексиканцам предстоит определить, кто сменит на посту президента страны Энрике Пенью Ньето. За пост главы государства ведут борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании стали вопросы безопасности населения и борьбы против преступности.

Один из кандидатов - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор - является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий - Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Л.Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов. Другим кандидатом на пост президента страны является 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику", также состоящую из трех партий: Нового альянса, Зеленой экологической партии и Институционно-революционной партии. Еще один претендент на должность президента Мексики - 39-летний кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики", юрист Рикардо Анайя. Коалиция была создана из трех движений и партий - Партии национального действия, Гражданского движения и Партии демократической революции.

За пост главы государства также ведет борьбу независимый кандидат - губернатор штата Нуэво-Леон, Хайме Родригес. Он - критик "традиционных" мексиканских политических партий. Так, он отказался от выделения ему денег из государственных фондов на предвыборную кампанию. Согласно опросам, Х.Родригес идет на последнем месте. Кроме того, в Мексике в воскресенье выберут депутатов парламента. Речь идет о 128 сенаторах на шестилетний срок и 500 членов Палаты депутатов на трехлетний срок.